Противопожарная служба Тюменской области поблагодарила за помощь всех участников тушения пожаров

| Фото: Тelegram-канал противопожарной службы Тюменской области | Фото: Тelegram-канал противопожарной службы Тюменской области

Всех участников тушения пожаров за бесценную и безграничную взаимовыручку поблагодарила противопожарная служба Тюменской области.

Сплоченность волонтёров, добровольцев и просто неравнодушных жителей Тюменской области позволила победить сильные пожары в Салаирке, Успенке, Богандинском, Каскаре, Новоторманском, Каменке.

"Бороться с огнём всегда трудно, но в этом сезоне, ощущая позади себя такую мощную поддержку, понимаешь, что ты не один — нас много. Благодарим всех участников тушения пожаров", - написали в своем Тelegram-канале сотрудники противопожарной службы региона.