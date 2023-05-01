В Тюменской области прогнозируют наивысший класс пожарной опасности с 12 по 14 мая

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Наивысший – пятый класс - пожарной опасности прогнозируется в Тюменской области с 12 по 14 мая. На сегодняшний день пожарная обстановка в регионе стабилизировалась, но ситуация остаётся очень серьёзной, сообщает департамент лесного комплекса Тюменской области.

В условиях пятого класса пожарной опасности риск возгораний очень велик, а шанс быстро их потушить мал, уточнили в ведомстве. А также призвали земляков соблюдать правила пожарной безопасности, проявлять бдительность и осторожность.