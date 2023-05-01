Тюменские музыканты презентуют написанную с помощью нейросети песню

| Фото: из сообщества "Музсходки" во ВКонтакте (архив) | Фото: из сообщества "Музсходки" во ВКонтакте (архив)

Создатели тюменского фестиваля "Музсходка" написали песню с помощью нейросети. Эта инновационная технология, которая с каждым днем становится все более популярной, позволила создать музыкальное произведение почти без человеческого вмешательства, рассказали авторы идеи.

Эксперимент провели с целью изучения возможностей искусственного интеллекта в музыкальной индустрии. Для него взяли несколько нейронных сетей, которые анализируют большое количество всевозможных текстов и могут составлять на их основе собственные варианты под запрос пользователя. Нейросетям предложили придумать песню по ключевым словам, связанным с фестивалем, после чего уже живые люди — подписчики официальной группы "Музсходка" выбрали один вариант, показавшийся им самым удачным. Именно он и лег в основу песни.

Исполнителем и автором музыки для этого уникального трека стала известная тюменская певица Shaluta. Команда "Музсходки" презентует песню в живом исполнении Анастасии уже в эту пятницу 12 мая в 17 часов 30 минут в прямом эфире Radio Record. Руководитель фестиваля Сюзанна Иванова расскажет о том, что команда организаторов готовит для горожан 3 июня.

Организаторы "Музсходки" надеются, что этот эксперимент станет первым шагом к созданию новых форм искусства, которые будут объединять в себе традиционные методы и новейшие технологии.

"Настоящее сочетание чистого творчества и науки, которое демонстрирует, что нейросети могут быть полезны не только в бизнесе и промышленности, но и в культурной сфере", — заключили авторы идеи.