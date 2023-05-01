Четверо взрослых и один ребенок пострадали в авариях за сутки в Тюменской области

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Пять человек, в том числе семилетний ребенок, пострадали в четырех ДТП в Тюменской области 11 мая.

Второй день подряд в Тюмени происходят аварии с водителями-новичками. 11 мая ДТП спровоцировали 19-летний автомобилист со стажем за рулем один год и 23-летний водитель, не имеющий права управления транспортом.

Продолжается борьба с пьяными автомобилистами. Сотрудники ГИБДД отстранили 10 таких водителей.

Инспекторы дорожного надзора ГИБДД мониторят ситуацию в месте ремонтных работ на окружной дороге в районе Плеханово. Здесь установлены все необходимые знаки и средства организации дорожного движения.

"Подъезжая к местам ремонта, снижайте скорость заранее", - сказала Анжела Борисова, обращаяясь к автомобилистам.