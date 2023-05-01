Тюменцам предлагают летние вакансии: оператор аттракционов, кровельщик, продавец попкорна

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Оператор аттракционов, кровельщик, продавец попкорна: тюменцам предлагают работу на свежем воздухе. Подборку востребованных "летних" вакансий собрало издание "Мегатюмень".

"Больше всего сезонных предложений в сельском хозяйстве, индустрии гостеприимства, строительстве, ЖКХ. Они адресованы как соискателям с опытом и специальными навыками, так и тем, кто ищет подработку, в том числе студентам для временной занятости на каникулах, - рассказала региональный представитель "Авито работы" на Урале Елизавета Чурина.

Так, молодежь охотно принимают в парки развлечений и отдыха на позиции операторов различных аттракционов. Одно из преимуществ этих вакансий — в ежедневных выплатах, но нужно быть готовым работать по выходным и вечерам. Инструктору веревочного парка обещают до 3 тыс. рублей за смену, и он должен работать не реже 3–4 дней в неделю.

Среди вариантов на свежем воздухе можно выбрать стажерские позиции, чтобы освоить новую профессию. В частности, строительная компания возьмет к себе ученика кровельщика на сдельную оплату 170 рублей в час и обеспечит его работой круглый год. Обучение на месте предлагают и спасателю, который будет дежурить по сменному графику на набережной Туры в районе моста Влюбленных.

В числе самых востребованных сотрудников - продавцы, и для них тоже есть сезонные предложения. Это может быть продажа попкорна, мороженого, лимонада, воздушных шаров, сувениров и т. д. Например, работая с мая по октябрь, продавец фруктов с уличного прилавка может ежедневно рассчитывать на сумму до 2 тыс.

Еще один временный вариант на лето — работа официантом на открытых верандах ресторанов. Впрочем, после окончания сезона можно договориться и о постоянном трудоустройстве. Официанту летнего кафе предлагают почасовую ставку плюс проценты от выручки, доставку домой после вечерних смен и бесплатное питание.

Из предложений для опытных профессионалов, предпочитающих свежий воздух душному офису, можно выделить вакансию судоводителя прогулочного катера. Ему обещают в среднем от 60 тыс. рублей в месяц, годовые премии и полис ДМС. А садовник в ландшафтной компании может претендовать на ежедневную оплату до 3 тыс. 500 рублей. При этом от него ждут обязательного опыта работы с декоративными лиственными и хвойными растениями.