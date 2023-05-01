841 посылку получат тюменские бойцы из дома благодаря акции "Единой России"

| Фото: региональное отделение партии «Единая Россия» | Фото: региональное отделение партии «Единая Россия»

841 посылка отправилась к тюменским бойцам в зону СВО. Сбор именных посылок состоялся в рамках акции "Тепло родного дома", которую проводит региональное отделение партии "Единая Россия" при поддержке губернатора Тюменской области, сообщает пресс-служба отделения.

"В апреле был объявлен третий этап акции, - рассказала председатель комитета по социальной политике Тюменской областной думы, руководитель регисполкома "Единой России" Ольга Швецова. - Такое решение было принято, поскольку от жителей нашей области поступало множество запросов. Мы понимаем, как важно семьям тюменских военнослужащих отправить весточку из дома своим родным на фронт. Для удобства жителей пункты сбора посылок были открыты по всему региону - на базе общественных приемных партии, местных отделений, приемных депутатов, администраций муниципальных образований, всего — 35 пунктов, семь из которых — в Тюмени".

В приемной депутата Тюменской городской думы Антона Терехина рассказали, что тюменцы, первый раз отправившие посылку в рамках акции, охотно участвовали и во втором, и в третьем этапе — потому что доверяют такому способу доставки.

"Удивительно, но ребята, находящиеся в зоне СВО, часто просят что-либо не для себя, а для других, - рассказала помощница депутата Анастасия Дембицкая. - Например, в декабре нам принесли посылку, состоящую из сладостей и фетровых новогодних колпачков. Оказалось, бойцы взяли шефство над детишками из близлежащего села, куда ездят за водой. В колпачки, как в кульки, разложили конфеты и раздали ребятишкам в Новый год".

В ходе третьего этапа акции эти же бойцы вновь попросили прислать игрушки и книжки для ребятишек.

Дважды в пункт приносили посылки с "собачьими радостями", причем по просьбе двух разных бойцов. Во время первого этапа акции в зону СВО ушла коробка, содержимое которой на 70 % состояло из корма, лакомств, лекарств и аксессуаров для собаки. Военный-ветеринар подобрал и выходил щенка, пообещал с ним вернуться домой. В ходе третьего этапа — похожая посылка по заказу тюменского солдата, который подружился с одной из служебных собак.

Всего за три этапа акции для тюменских военнослужащих централизованно было отправлено более 4 тыс. 300 посылок.