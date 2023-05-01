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Более 600 тюменцев посмотрели детский мюзикл "Реальный двор"

Общество, 13:42 15 мая 2023

театральный центр "РяДом" | Фото: театральный центр "РяДом"

Более 600 человек посмотрели мюзикл "Реальный двор", премьерные показы которого прошли в театральном центре "РяДом" с 11 по 14 мая. Спектакль вернулся на тюменскую сцену спустя почти пять лет.

Каждый раз на выступают 25-30 детей в возрасте 7-14 лет. Основной состав участников – музыкальная студия "Соломинка". Еще 10 ребят пришли по кастингу. В "Реальном дворе" все дети разделились на две основные групы, одна из которых играла роль "гаджетанутых" – тех, кто не готов расставаться с телефонами, планшетами и компьютерами, вторая исполняла роль "дворовых ребят" – они любят прогулки, играть на гитаре и в баскетбол.

Среди зрителей было много школьников. Они пришли на постановку с одноклассниками, друзьями и родителями. Также организаторы пригласили актеров, игравших в первой труппе.

"Пришел посмотреть снова, но теперь уже из зрительского зала. По эмоциональной базе, если судить по взрослому театру и детскому, то дети, еще чуть-чуть и встанут на взрослый уровень. Они будут перебивать взрослые театры своей энергетикой и подачей. Спектакль поставили великолепно, сыграли все отлично", - поделился с корреспондентом информационного агентства "Тюменская линия" актер первой постановки "Реального двора" Виталий Таранюк.

Наталья Имайкина посетила спектакль со своими детьми. По ее мнению, смотреть мюзикл лучше с ребятами младшего возраста, пока еще можно перенастроить и донести, что на улице играть интереснее, чем в телефоне.

"Детки артистичные, естественно на сцене держатся, поют вживую, сюжет интересный. Ребята молодцы! Тема выбрана актуальная. Надеюсь, мом детям, с которыми я сегодня пришла, тоже понравилось. Постановку они смотрели внимательно, не отрываясь", - добавила она.

По данным организаторов на просмотр "Реального двора" подали заявки более 1 тыс. 500 человек. Пространство театрального центра за эти дни смогло принять только 600 желающих. Остальные смогут посетить выступление тюменских артистов в июне – организаторы планируют возобновить показы во время летних каникул.

Напомним, вход на постановку бесплатный благодаря поддержке Фонда культурных инициатив. Оставить заявку на открытую дату просмотра можно по ссылке.

Виктория Макарова

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# дети , мюзикл , спектакль

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