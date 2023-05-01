Чемпионат по пожарно-спасательному спорту пройдет в Тюмени 17 и 18 мая

| Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

Открытый чемпионат ГУ МЧС России по Тюменской области по пожарно-спасательному спорту "Мемориал М. А. Федорова" пройдет в Тюмени с 17 по 18 мая, сообщает ведомство.

17 мая в спортивном манеже тюменского учебного центра ФПС на 11-м км Салаирского тракта в районе п. Верхний Бор с 9 часов до 11 часов 30 минут спортсмены будут состязаться в штурмовой лестнице: в этом виде примут участие и женщины, и мужчины.

В 14 часов на стадионе "Геолог" в Тюмени (ул. Коммуны, 22) состоится торжественное открытие турнира. С 14 часов 30 минут до 15 часов 30 минут соревновательная программа продолжится боевым развертыванием.

18 мая на стадионе "Геолог" с 10 часов до 12 часов 10 минут пройдет один из самых зрелищных видов: полоса препятствий. В 13 часов 10 минут соревнования завершатся пожарной эстафетой.

В 14 часов 30 минут начнется награждение победителей и призеров во всех дисциплинах, торжественное закрытие "Мемориала М. А. Федорова".