Бывшую школу на ул. Красных Зорь в Тюмени снесут для строительства новой

| Фото: ГУС ТО | Фото: ГУС ТО

Снос здания бывшей школы на ул. Красных Зорь в Тюмени начнется в июне. Участок освободят для строительства нового образовательного учреждения.

"Старое кирпичное здание имеет деревянные межэтажные перекрытия. При обследовании строительных конструкций эксперты пришли к выводу, что дальнейшая эксплуатация здания невозможна", — сообщает главное управление строительства Тюменской области.

Подрядная организация завершит работы до конца сентября.