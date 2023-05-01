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Бывшую школу на ул. Красных Зорь в Тюмени снесут для строительства новой

Общество, 14:59 16 мая 2023

ГУС ТО | Фото: ГУС ТО

Снос здания бывшей школы на ул. Красных Зорь в Тюмени начнется в июне. Участок освободят для строительства нового образовательного учреждения.

"Старое кирпичное здание имеет деревянные межэтажные перекрытия. При обследовании строительных конструкций эксперты пришли к выводу, что дальнейшая эксплуатация здания невозможна", — сообщает главное управление строительства Тюменской области.

Подрядная организация завершит работы до конца сентября.

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# снос здания

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