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Тюменский фильм "Двенадцать" победил на фестивале "Усатый полосатый" в Казани

Общество, 17:21 16 мая 2023

кадр из фильма "Двенадцать"

Короткометражный фильм "Двенадцать", снятый в Тюмени, стал победителем всероссийского детского кинофестиваля "Усатый полосатый" в номинации "Лучший режиссер". Победителей назвали в Казани.

"Очень приятно, что удалось победить в такой номинации, тем более "Двенадцать" был для меня дебютным фильмом. К сожалению, лично не удалось присутствовать на вручении в Казани.
Хочу выразить благодарность организаторам и экспертам фестиваля. Считаю, что это победа всей нашей команды, каждого, кто трудился над фильмом. Поздравляю всех участников съемочного процесса и производства", – сказала режиссер Алена Моисеева.

Съемки фильма "Двенадцать" проходили в декабре 2022 года при поддержке платформы "Ко-Фи". В киноленте снялись около ста детей и подростков из киношколы "Пушка", а в создании фильма принимали участие ребята, проходящие обучение на режиссерском курсе школы. "Двенадцать" вышел в онлайне 31 декабря.

По сюжету перед двенадцатым боем курантов время внезапно застывает, а дети, не подвергшиеся заклятию, пытаются выяснить, кто хочет сорвать Новый год, и спасти праздник.

Инна Пахомова

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