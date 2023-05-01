40 тюменских старшеклассников завершили обучение в начальной хирургической школе Тюменского медуниверситета

40 тюменских старшеклассников завершили обучение в начальной хирургической школе Тюменского медицинского университета. Сертификаты об успешном окончании курса им вручили после сдачи теоретического зачета и выполнения практических заданий, сообщает пресс-служба вуза.



15 ребят, которые занимались наиболее усердно, получили индивидуальные хирургические наборы инструментов. О главном подарке во время выпускного объявила руководитель школы Лариса Вихарева: она пригласила школьников в студенческий хирургический кружок. К занятиям наравне со студентами старшеклассники присоединятся в сентябре.

Начальная школа хирурга в медицинском университете была организована впервые. Ее цель - помочь старшеклассникам определиться с профессией и выбрать направление по душе. Азы медицины школьники 10-11 классов изучали семь месяцев на базе кафедры топографической анатомии и оперативной хирургии. В итоге из 50 начавших обучение к финишу пришли 40. Они намерены стать абитуриентами медицинского университета.

Наставниками школьников стали 12 студентов 2-6 курсов университета. Они прочитали курс общей хирургии, научили накладывать швы и вязать узлы, познакомили ребят со специализированными направлениями: нейрохирургией, десмургией, абдоминальной и пластической хирургией, хирургической гинекологией. Занятия проходили раз в неделю, а с февраля некоторые студенты-кураторы организовали еженедельный дополнительный урок.

По итогам обучающего цикла лучшим среди кураторов был признан второкурсник Института клинической медицины Максим Казанцев, преподававший пластическую хирургию. К роли наставников студенты вернутся уже ближайшей осенью: с октября вуз запустит второй поток начальной школы хирурга.

"Мы снова намерены набрать 50 школьников - это оптимальное число учащихся, хотя претендентов будет больше. Например, на первый поток конкурс составил два человека на место", - отметила куратор начальной хирургической школы, студентка 6 курса Института материнства и детства Анастасия Абрамова.

О старте отбора на второй поток школы хирурга будет объявлено позже.