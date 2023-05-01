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Многодетной семье из Уватского района выделят деньги на ремонт дома

Общество, 18:30 16 мая 2023

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Многодетной семье из Уватского района помогут отремонтировать дом. Об этом сообщает информационный центр правительства региона.

Двухэтажный дом площадью свыше 94 кв. метров многодетные родители, воспитывающие пятерых детей школьного и дошкольного возраста, построили сами на средства материнского капитала. На отделку второго этажа денег не хватило. За помощью они обратились к губернатору Тюменской области Александру Моору во время личного приема.

"Семья трудолюбивая, с крепким личным подсобным хозяйством. Держат корову, теленка и птицу, сами заготавливают корма. Нужно, чтобы ребятишки росли в комфортных условиях", - сказал глава региона.

Александр Моор принял решение поддержать семью и выделить необходимые средства.

По итогам приема по личным вопросам он также дал ряд поручений, касающихся благоустройства и усовершенствования дорожной инфраструктуры в городах Ишиме и Тобольске.

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# Александр Моор , личный прием , многодетная семья , Уватский район

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