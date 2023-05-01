Показательные выступления и мастер-классы ждут тюменцев на "Областной зарядке"

| Фото: Областной центр профилактики и реабилитации | Фото: Областной центр профилактики и реабилитации

Стрит-фестиваль "Областная зарядка" пройдет в Тюмени на уличной площадке у "Конторы пароходства" (ул. 25-го Октября, 23а, стр.1) 28 мая. Горожан ждут с 12 часов до 14 часов 30 минут, сообщает Областной центр профилактики и реабилитации

В программе запланированы массовые зарядки от тренеров Академии бокса "Батыр", спортивного центра CityFoxFitness, а также от мастера спорта международного класса, чемпиона Европы по стритлифтингу, участника экстремального телепроекта "Суперниндзя" Федора Трубина. Также пройдет показательное выступление от "Воркаут-Центра". Творческие номера представят коллективы города.

Участники конкурсно-игровой программы "На заставе богатырской…" смогут подтвердить звание "Богатырь земли Тюменской" и стать обладателями призов. Для этого необходимо будет пройти несколько игровых станций.

Также все желающие поучаствуют в мастер-классах от "Воркаут-Центра", гольф-клуба "Перелада", научатся прыгать в оригиналах ботинок kangoo jumps, познакомятся с работой других интересных площадок от партнеров мероприятия.