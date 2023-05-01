Тюменских школьников зовут на хакатон по мобильной робототехнике "РоботОн"

| Фото: детский технопарк "Кванториум" в Тобольске | Фото: детский технопарк "Кванториум" в Тобольске

Хакатон по мобильной робототехнике "РоботОн" состоится в детском технопарке "Кванториум" в Тюмени 19 мая. Состязание проводится по четырем направлениям, пишут организаторы.

Ребят от 7 до 10 лет приглашают на "Перетягивание каната. Lego WeDo 2.0" и "Кегельринг", от 7 до 14 лет на "Кегельринг-КВАДРО". Для школьников от 10 до 17 лет открыто конкурсное направление "Лабиринт".

Участие могут принимать обучающиеся образовательных организаций общего и дополнительного образования. Хакатон предполагает командное участие.

Регистрация открыта по ссылке.