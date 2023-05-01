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Молодым тюменским предпринимателям расскажут об условиях гранта до 500 тыс. рублей

Экономика, 17:38 17 мая 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Молодым тюменским предпринимателям расскажут про условия гранта от 100 тыс. до 500 тыс. рублей на вебинаре 18 мая, начало - в 11 часов.

Эксперты центра "Мой бизнес" Тюменской области и успешные предприниматели подскажут новичкам, как получить господдержку на развитие своего дела.

В конкурсе грантов могут участвовать предприниматели в возрасте от 14 до 25 лет включительно. Средства предоставляются как начинающему, так и действующему бизнесу. Претенденты должны быть зарегистрированы в качестве самозанятых, индивидуальных предпринимателей или юридических лиц.

Ссылку для подключения к вебинару каждый зарегистрированный участник получит на электронную почту, указанную при регистрации.

Участие бесплатное. Регистрация здесь.

Подробности по телефону: +7 (3452) 49-99-44 доб. 242.

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# господдержка , гранты , молодые предприниматели

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