Молодым тюменским предпринимателям расскажут об условиях гранта до 500 тыс. рублей

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Молодым тюменским предпринимателям расскажут про условия гранта от 100 тыс. до 500 тыс. рублей на вебинаре 18 мая, начало - в 11 часов.

Эксперты центра "Мой бизнес" Тюменской области и успешные предприниматели подскажут новичкам, как получить господдержку на развитие своего дела.

В конкурсе грантов могут участвовать предприниматели в возрасте от 14 до 25 лет включительно. Средства предоставляются как начинающему, так и действующему бизнесу. Претенденты должны быть зарегистрированы в качестве самозанятых, индивидуальных предпринимателей или юридических лиц.

Ссылку для подключения к вебинару каждый зарегистрированный участник получит на электронную почту, указанную при регистрации.

Участие бесплатное. Регистрация здесь.

Подробности по телефону: +7 (3452) 49-99-44 доб. 242.