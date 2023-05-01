Тюменцы активно включаются в волонтерскую деятельность

| Фото: duma.tyumen-city.ru | Фото: duma.tyumen-city.ru

Депутаты Тюменской городской думы высоко оценивают деятельность волонтеров города. Об этом сказала председатель постоянной комиссии по социальному развитию гордумы Елена Бойко. Деятельность и перспективы развития волонтерского движения в Тюмени обсудили на заседании постоянной комиссии по социальному развитию 17 мая.

В 2022 году в проекты различной направленности, реализуемые на принципах добровольчества, были вовлечены более 135 тыс. человек. Количество таких людей в городе ежегодно увеличивается, заметил директор департамента по спорту и молодежной политике администрации Тюмени Сергей Борисевич, выступая с докладом по теме.

Он отметил, что тюменские волонтеры работают по 15 направлениям деятельности, среди которых спортивное, событийное, медицинское, экологическое и другие. "Горожане собирают гуманитарную помощь для жителей новых российских регионов и бойцов, находящихся в зоне СВО. Продолжается работа в рамках всероссийской акции #МыВместе. Волонтеры оказывают помощь семьям мобилизованных. На 12 мая обработано 142 заявки", — рассказал Сергей Борисевич.

К добровольческой деятельности в Тюмени присоединяются люди всех возрастов. Школьники принимают участие в акциях "Письмо защитнику Отечества", #МыВместе, "Наши герои" и других. Активное участие принимают серебряные волонтеры. "Большой вклад внесли добровольцы в проведение голосования в рамках федпроекта "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Жилье и городская среда". За апрель-май 2022 года при участии волонтеров было собрана 41 тысяча голосов. В этом году работа продолжается. У нас собрано уже более 81 тысяч голосов", — добавил Сергей Борисевич.

Большое значение имеет работа специализированных отрядов. В состав тюменского отделения национального совета по корпоративному волонтерству входит более 50 компаний.

В свою очередь в городе оказывают финансовую поддержку волонтерским и другим общественным организациям. За 2022 год администрация Тюмени предоставила муниципальные гранты 29 СО НКО на общую сумму более 17 млн рублей. На 2023 год в бюджете на эти цели запланировано более 18 млн рублей.

Депутат Андрей Потапов, ранее собравший отряд добровольцев для оказания помощи огнеборцам в тушении пожаров, отметил, что необходимо подумать о работе с волонтерами с точки зрения управления процессами.

"Большое количество людей, которые сами добровольно приехали с водой на своих машинах, зачастую создавали ряд проблем для пожарных. Мы столкнулись с отсутствием координации людей. Сейчас очень актуально отработать инструменты, которые позволяли согласовать действия стихийных волонтеров", — сказал он.

Волонтерство в Тюмени нужно развивать в системе, убеждена Елена Бойко. "Важно, чтобы каждый из нас понимал, что ему нужно сделать конкретно в данный момент. Сейчас все объединились. Люди понимают, как важно быть вместе и быть сильными. Здесь нельзя пользоваться статистикой. Многие, кто занимаются волонтерской деятельностью, не зарегистрированы на федеральной платформе. Помощь нуждающимся оказывают каждый день. Недавно мы видели, как на пожары отреагировали граждане и депутаты", — добавила она.

Также она согласна с мнением депутатов как можно больше активных горожан отмечать почетным знаком Тюменской городской думы "За волонтерство и милосердие".

Отметим, в Тюменской городской думе работает волонтерский центр.

Инна Пахомова