Республика Казахстан презентовала туристический потенциал в Тюменской области

| Фото: Агентство туризма и продвижения Тюменской области | Фото: Агентство туризма и продвижения Тюменской области

Делегация Республики Казахстан презентовала туроператорскому сообществу Тюменской области всесезонные продукты и направления для путешествий 17 мая, сообщает Агентство туризма и продвижения Тюменской области.

В состав делегации вошли представители государственных структур и бизнеса. Важность этого события отметил почетный консул Республики Казахстан в городе Тюмени Владислав Квасов.

"Туризм в мире развивается давно, а сейчас, с появлением новых видов транспорта, путешествовать стало более комфортно, в том числе между Россией и Казахстаном. Необходимо уделять этому направлению особое внимание. Это дает рабочие места, налоги, но самое главное – это сближает наши народы", – сказал он.

Это мероприятие – только один из шагов к выстраиванию крепких туристических отношений между Тюменской областью и соседним государством.

| Фото: Агентство туризма и продвижения Тюменской области | Фото: Агентство туризма и продвижения Тюменской области

Представитель национальной компании Kazakh Tourism Жанель Скакова рассказала о туристических возможностях и ярких направлениях для отдыха на всей территории страны. Кроме того, в рамках презентации выступили участники, представляющие бренд Vizit-Astana, Мангистаускую область, горнолыжный курорт Shymbulak, а также авиакомпанию SCAT.

"Я уверен, что все наши туроператоры и турагенты вдохновились красотами Казахстана и смогут предлагать нашим жителям новые продукты для путешествий. Но, конечно, работа только начинается. В рамках этого мероприятия мы договорились с представителями органов власти Казахстана о дальнейших контактах. Скорее всего, это будет серия онлайн-совещаний по вопросам развития туризма. В дальнейших планах – проведение взаимного информационного тура для представителей отрасли, чтобы они могли выстроить логистику, продажу продукта и запустить его в продвижение", – отметил директор Агентства туризма и продвижения Тюменской области Дмитрий Пухов.

Тюмень стала третьим городом после Омска и Кургана, в котором состоялась презентация туристического потенциала республики. Прозвучала идея о создании в Тюмени транспортного хаба, который смог бы объединить туристов из соседних регионов в большие группы для поездок в Казахстан. В свою очередь Тюменская область готова принять путешественников из республики, а туроператорское сообщество обеспечить им интересный отдых и высокий уровень сервиса. При большом уровне спроса авиакомпания SCAT, занимающаяся чартерными перевозками, готова рассмотреть вопрос об организации прямых рейсов из Астаны или Алматы в Тюмень и обратно.

Отметим, на данный момент между Тюменской областью и Республикой Казахстан подписано три соглашения. Это меморандумы о сотрудничестве по вопросам развития туристической отрасли с Карагандинской и Павлодарской областями, а также с организацией по планированию, развитию и продвижению туристической отрасли "Конвеншн Бюро города Астана".