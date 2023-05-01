В школах Тюменской области последние звонки пройдут до 23 мая

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

До 23 мая пройдут в школах Тюменской области последние звонки для выпускников девятых и одиннадцатых классов.

Как отметили в инфоцентре регионального правительства, даты праздника образовательные организации определяют самостоятельно.

В 2023 году в Тюменской области девятые классы окончат 20 тысяч ребят. Выпускниками 11-х классов станут почти 11 тыс. подростков.

Как ранее сообщало информационное агентство "Тюменская линия", в Тюмени последние звонки состоятся 19 мая. Они прозвенят для 6,5 тысяч одиннадцатиклассников и 10,5 тысяч девятиклассников. Торжественные линейки пройдут в очном режиме, на них смогут прийти родители выпускников.