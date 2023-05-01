  • 18 мая 202318.05.2023четверг
  • USD80,7642
    EUR87,5749
  • В Тюмени 10..12 С 4 м/с ветер восточный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

В школах Тюменской области последние звонки пройдут до 23 мая

Общество, 10:02 18 мая 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

До 23 мая пройдут в школах Тюменской области последние звонки для выпускников девятых и одиннадцатых классов.

Как отметили в инфоцентре регионального правительства, даты праздника образовательные организации определяют самостоятельно.

В 2023 году в Тюменской области девятые классы окончат 20 тысяч ребят. Выпускниками 11-х классов станут почти 11 тыс. подростков.

Как ранее сообщало информационное агентство "Тюменская линия", в Тюмени последние звонки состоятся 19 мая. Они прозвенят для 6,5 тысяч одиннадцатиклассников и 10,5 тысяч девятиклассников. Торжественные линейки пройдут в очном режиме, на них смогут прийти родители выпускников.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# выпускники , последний звонок

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
10:47 18.05.2023В Тюменской области Сабантуй развернется в деревне Тураева 25 июня
10:14 18.05.2023В экодомах Тюменской области стартует акция "Особенности национальной уборки"
10:02 18.05.2023В школах Тюменской области последние звонки пройдут до 23 мая
09:51 18.05.2023В Тюмени пара развелась после 64 лет брака