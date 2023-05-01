Предприниматели Тюменской области оформили кредитов на 45 млрд рублей

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

45 млрд рублей кредитов оформили предприниматели Тюменской области с января по март 2023 года. Это на 33 % больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает региональное отделение Банка России.

Бизнесмены Югры оформили заимствования на общую сумму 13 млрд рублей - годовой прирост составил 6%, Ямала - на 7 млрд рублей, что в два раза больше показателя 2022 года.

В целом в трех регионах предприниматели оформили кредитов на 65 млрд рублей . Это на 32 % больше в сравнении с началом прошлого года.

"Несмотря на значительный рост кредитного портфеля, доля просроченной задолженности в общей сумме кредитов составила менее 3 процентов. Этому способствует, в том числе и механизм кредитных каникул. За период с марта 2022-го по март 2023 года предприниматели оформили две тысячи каникул на 13 миллиардов рублей", – сообщила управляющий отделением Банка России по Тюменской области Елена Никитина.

Напомним, что срок обращения за кредитными каникулами продлен до 31 декабря 2023 года.