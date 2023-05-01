Глава Росприроднадзора поздравила тюменских школьников с победой в международном конкурсе

| Фото: Тюменское экологическое объединение | Фото: Тюменское экологическое объединение

Призовое место в международной детско-юношеской премии "Экология – дело каждого" заняли ученики гимназии № 83 и школы № 56 Тюмени. Глава Росприроднадзора Светлана Радионова прибыла в Тюменскую область, чтобы лично поздравить ребят.

Школьники выиграли 20 саженцев лип и рябин. Аллею возле школы они высадили вместе со Светланой Радионовой и губернатором Александром Моором

Специалисты тюменских экодомов показали ребятам, как происходит переработка вторсырья в новые полезные вещи. Детям рассказали о разумном обращении с ресурсами, какими бывают вторичные материалы и о том, что можно из них изготовить.

На память школьники получили экосувениры от Тюменского экологического объединения и СИБУРа – брелоки из переработанных крышечек от напитков, которые сами помогали сделать.