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Глава Росприроднадзора поздравила тюменских школьников с победой в международном конкурсе

Общество, 16:08 18 мая 2023

Тюменское экологическое объединение | Фото: Тюменское экологическое объединение

Призовое место в международной детско-юношеской премии "Экология – дело каждого" заняли ученики гимназии № 83 и школы № 56 Тюмени. Глава Росприроднадзора Светлана Радионова прибыла в Тюменскую область, чтобы лично поздравить ребят.

Школьники выиграли 20 саженцев лип и рябин. Аллею возле школы они высадили вместе со Светланой Радионовой и губернатором Александром Моором

Специалисты тюменских экодомов показали ребятам, как происходит переработка вторсырья в новые полезные вещи. Детям рассказали о разумном обращении с ресурсами, какими бывают вторичные материалы и о том, что можно из них изготовить.

На память школьники получили экосувениры от Тюменского экологического объединения и СИБУРа – брелоки из переработанных крышечек от напитков, которые сами помогали сделать.

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# Росприроднадзор , школьники , экология

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