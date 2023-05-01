В Тюмени рассмотрели дело о задолженности в миллион рублей

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Гражданское дело по иску Ш. к ООО "Ангаранефтегаз" о взыскании задолженности по заработной плате, компенсации за неиспользованный отпуск, компенсации при увольнении и процентов за задержку выплаты заработной платы рассмотрел Центральный районный суд Тюмени.

Как следует из материалов гражданского дела, Ш. был принят на работу в ООО "Ангаранефтегаз" на должность исполнительного директора и осуществлял свои обязанности с 2020 по 2022 годы, - сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области. - При увольнении была выявлена задолженность по заработной плате по причине отсутствия у ООО "Ангаранефтегаз" денежных средств".

Решением суда с ООО "Ангаранефтегаз" в пользу Ш. взыскана задолженность по заработной плате в размере 900 тыс. 300 рублей, компенсация за неиспользованный отпуск в размере 237 тыс. рублей, компенсация при увольнении в размере 268 тыс. 200 рублей, проценты за задержку выплаты заработной платы в размере 167 тыс. рублей и расходы на услуги представителя.