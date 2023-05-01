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Ремонт больницы в Бердюжском районе завершат к концу июня

Общество, 17:46 19 мая 2023

департамент здравоохранения ТО | Фото: департамент здравоохранения ТО

Установка систем отопления завершается в районной больнице Бердюжья. Как сообщает региональный департамент здравоохранения, в ходе капитального ремонта проведена новая облицовка здания, заменены окна, установлены пластиковые двери, системы вентиляции и водоснабжения, проложены новые электросети.

"Работы идут по графику. Строители ведут отделочные работы, заливают пол в отдельных помещениях, укладывают плитку. Надеемся, что к 30 июня мы примем обновленное здание в эксплуатацию", - сказал и. о. главного врача областной больницы № 4 Александр Синельников.

Добавим, ремонт проводится в рамках национального проекта "Здравоохранение" региональной программы "Модернизация первичного звена здравоохранения".

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# Бердюжский район , капитальный ремонт , областная больница №4

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