Ремонт больницы в Бердюжском районе завершат к концу июня

| Фото: департамент здравоохранения ТО | Фото: департамент здравоохранения ТО

Установка систем отопления завершается в районной больнице Бердюжья. Как сообщает региональный департамент здравоохранения, в ходе капитального ремонта проведена новая облицовка здания, заменены окна, установлены пластиковые двери, системы вентиляции и водоснабжения, проложены новые электросети.

"Работы идут по графику. Строители ведут отделочные работы, заливают пол в отдельных помещениях, укладывают плитку. Надеемся, что к 30 июня мы примем обновленное здание в эксплуатацию", - сказал и. о. главного врача областной больницы № 4 Александр Синельников.

Добавим, ремонт проводится в рамках национального проекта "Здравоохранение" региональной программы "Модернизация первичного звена здравоохранения".