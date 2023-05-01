Экологов Тюмени приглашают поучаствовать в образовательном форуме на Камчатке

| Фото: utmn.ru/ | Фото: utmn.ru/

Второй всероссийский молодежный форум "Экосистема" пройдет на Камчатке с 1 по 7 августа. Участниками могут стать активисты в возрасте от 14 до 35 лет.

В этом году на форуме соберутся 450 экологов, географов, биологов и исследователей со всех регионов России, ЛДНР, Запорожской и Херсонской областей и дружественных государств, пишет "Мегатюмень".

Главная тема — сохранение первозданной природы. Для участников пройдут четыре образовательные площадки. На треке "Заповедное дело" экологи выступят с предложениями по работе на охраняемых территориях. На площадке "Экология и общество" участники составят программу по экологическому просвещению населения. На "Природных компонентах" общественные деятели займутся решением вопросов по сохранению чистоты воздуха и воды, арктических и прибрежных экосистем. На треке "Экологическая наука" молодые ученые обсудят, как ликвидировать накопленный вред и научить людей разумному потреблению и переработке.

По итогу форума участники представят резолюцию с предложениями по повышению экологического благополучия страны.

Также состоится грантовый конкурс от Росмолодёжи. Необходимо отправить проект в одном из шести направлений до 27 июля: #развивай_среду, #объединяй, #сохраняй_природу, #делись_опытом, #открывай_страну, #вклад_в_будущее. Максимальный размер поддержки — 1 млн рублей.

Подать заявку необходимо на платформе "Росмолодёжь. События" до 31 мая.

Отметим, в прошлом году событие посетили двое тюменцев — Елена Голеньдяева и Федор Маслов. Федор участвовал в грантовом конкурсе с проектом "Креативной мусорной реформы" и выиграл 1 млн 200 тыс. рублей.