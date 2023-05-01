Пожары в Тюменской области снижают численность клещей

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Пожары в Тюменской области снижают популяцию клещей. На пострадавших от огня территориях погибает все живое, в том числе кровососущие, подчеркивает доктор ветеринарных наук, профессор кафедры инфекционных и инвазионных болезней ГАУ Северного Зауралья Юрий Глазунов.

Любые природные катаклизмы – пожары, заморозки, ранний снег, засуха или, наоборот, обильные осадки – влекут за собой изменения в экосистеме.

"Возможно, в очагах возгораний некоторые кровососущие выжили, – рассуждает ученый. – Но большинство точно погибло, так как температура прогревания почвы очень высока, клещ, как правило, находится в подстилке, а она вся сгорает. Многие синатропные грызуны и насекомоядные тоже погибли, а они являются основными прокормителями клещей, и это тоже влияет на численность кровососущих".

В то же время дым и запах гари для клещей не смертелен, говорит Юрий Глазунов изданию "АиФ-Тюмень", хотя и может служить отпугивающим фактором.

В городе численность клещей существенно снижается благодаря акарицидной обработке территорий общего пользования. Случаи их обнаружения в тюменских парках и скверах единичны, подчеркивает ученый, поэтому гулять там безопасно.