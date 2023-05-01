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Оборот платных услуг в Тюменской области вырос на 5 млрд рублей в 2023 году

Экономика, 17:47 20 мая 2023

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

39 млрд 453,4 млн рублей составил оборот платных услуг в Тюменской области за первый квартал 2023 года. По сравнению с прошлым годом он вырос на 5 млрд рублей.

Согласно официальной статистике Тюменьстата, в январе и феврале тюменцы отдали за платные услуги более 12,8 млрд рублей, в марте – 13,8 млрд рублей. По-прежнему больше всего дорожают услуги зарубежного туризма: за год цены на них выросли на 45,8%, по сравнению с декабрем – на 32,1%.

Расценки на медицинские услуги выросли на 15,6% по сравнению с прошлым мартом и на 7,5% - по сравнению с концом 2022 года, пишет "Вслух.ру". Телекоммуникационные услуги подорожали на 13%, ЖКУ, включая аренду квартир, - на 12,6%. По сравнению с декабрем – на 2,9% и 0,9% соответственно.

Минусовой индекс только у услуг пассажирского транспорта: с начала года они подешевели на 8,5%, по сравнению с прошлым мартом – на 0,9%.

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# Тюменьстат , услуги

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