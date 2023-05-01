Уполномоченным по правам человека в Тюменской области может стать Олег Датских

| Фото: ombudsmanrf.org | Фото: ombudsmanrf.org

Уполномоченным по правам человека в Тюменской области может стать Олег Датских. Его кандидатуру согласовала уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, сообщает инфоцентр правительства региона.

Назначение рассмотрят депутаты на заседании Тюменской областной думы 8 июня.

Олег Датских более 18 лет прослужил в органах внутренних дел Российской Федерации, сейчас занимает пост директора департамента безопасности жизнедеятельности администрации Тюмени.