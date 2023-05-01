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Тюменская область и ДНР планируют сотрудничество в машиностроении и строительстве

Политика, 15:43 20 мая 2023

Telegram-канал Александра Моора | Фото: Telegram-канал Александра Моора

Перспективы экономического сотрудничества между Тюменской областью и ДНР обсудили губернатор региона Александр Моор на рабочей встрече с председателем правительства Донбасса Евгением Солнцевым.

На форуме "Российское предпринимательство 2023: Окно возможностей" тюменские и донецкие компании выразили готовность к взаимодействию. Направлений – множество, написал Александр Моор в своем Telegram-канале.

"С тюменской стороны – строительство и производство стройматериалов, водоочистка, создание комфортной городской среды. С донецкой – металлургия, машиностроение, химия. Один из донецких заводов рассматривает возможность вступления в наш нефтегазовый кластер", - добавил он.

Губернатор отметил, что в советское время Донбасс был одним из самых развитых промышленных регионов страны. Потом настала постсоветская разруха, дальше – боевые действия, но потенциал удалось сохранить.

"А главное – сами жители Донецкой народной республики трудятся ради будущего. Сражаются за него. Помочь Донбассу двигаться вперед – наш долг", - заключил Александр Моор.

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# Александр Моор , водоочистка , ДНР , машиностроение

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