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Под жилищное строительство в Тюменской области отведено 559,9 гектаров земель

Экономика, 19:24 21 мая 2023

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Потенциал земель под жилищное строительство в Тюменской области оценивается в 559,9 га. На 191,37 га из этого объема уже идет подготовка к возведению домов.

"Проект "Земля для стройки" - часть государственной программы "Национальная система пространственных данных". Ее формирование включено в перечень инициатив социально-экономического развития до 2030 года по направлению "Строительство" с целью обновления инфраструктуры и формирования комфортной среды для граждан", - рассказали в управлении Росреестра по Тюменской области.

Всего по России в рамках проекта по данным на первый квартал 2023 г. Росреестр выявил более 31 тыс. земельных участков и территорий площадью 109 тыс. га, пригодных для вовлечения под строительство многоквартирных домов и ИЖС, пишет Мегатюмень.

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# строительство жилья

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