Александр Моор поздравил ФК "Тюмень" с первым местом во Второй лиге

| Фото: ТГ-канал губернатора Тюменской области Александра Моора | Фото: ТГ-канал губернатора Тюменской области Александра Моора

С первым местом во Второй лиге поздравил ФК "Тюмень" губернатор Тюменской области Александр Моор в своем Telegram-канале 21 мая.

"Поздравляю футбольный клуб "Тюмень"! Сегодня команда обыграла "Амкар-Пермь" 2:0 и за два тура до конца чемпионата обеспечила первое место в своей группе Второй лиги", - рассказал глава региона.

По его оценке, тренерский штаб и футболисты провели большую работу. Александр Моор подчеркнул, - тюменцы доказали, что достойны золотых медалей.