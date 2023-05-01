1 тыс. 98 тюменцев получили помощь скорой в выходные дни

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

1 тыс. 98 жителям Тюмени и Тюменского района оказали помощь врачи и фельдшеры скорой медпомощи в выходные дни, 20 и 21 мая. В экстренной форме поступило 540 вызовов, остальные — в неотложной. В стационары доставлены 516 пациентов, сообщает областной департамент здравоохранения.

С 8 до 20 часов диспетчеры передали в поликлиники 654 вызова. Во всех случаях состояние пациентов не представляло угрозы для жизни..

Врачи оперативного отдела проконсультировали 69 человек по вопросам оказания самопомощи и взаимопомощи в ситуациях, не требующих выезда медицинской бригады.