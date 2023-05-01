На ул. Дзержинского в Тюмени гостям предложат оценить работу легких

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Палатка здоровья будет работать в Тюмени на ул. Дзержинского в рамках фестиваля "Тюмень – наш дом" 27 мая с 10 часов, сообщает администрация города.

Вести прием будут сотрудники отделения медицинской профилактики поликлиники № 3. Акцию приурочили ко Всемирному дню без табака, который ежегодно отмечается в последний день весны, 31 мая.

Гостям фестиваля предложат оценить работу легких, а именно определить количество окиси углерода в выдыхаемом воздухе. Сделают это на специальном аппарате смокелайзере.

Еще одни прибор – спирометр - поможет в диагностике функций дыхательной системы. Он измеряет количество воздуха, вдыхаемого человеком за единицу времени. Оценив результаты проведенных исследований, специалист может выявить подозрение на обструктивное заболевание органов дыхания.

Здесь же всем желающим предложат измерить давление и узнать свой вес, а также проведут профилактическое консультирование. Площадка будет работать до 14 часов.