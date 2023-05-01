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При пожаре в Тюменской области погиб мужчина

Происшествия, 21:49 22 мая 2023

ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

Тело мужчины 1973 года рождения нашли при пожаре в дер. Одина в Голышмановском городском округе 22 мая, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Тюменской области.

Сообщение о пожаре в двухквартирном деревянном жилом доме на ул. Советской, 8 поступило в 17 часов 52 минуты.

"На момент прибытия первого подразделения пожарной охраны наблюдалось горение квартиры по всей площади и надворных построек на площади 21 квадратный метр. На пожаре погиб мужчина 1973 года рождения", – сообщили в МЧС.

На тушение пожара привлекались 11 человек. Было задействовано четыре единицы техники. Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем.

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# ГУ МЧС России по Тюменской области , пожар

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