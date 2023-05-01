При пожаре в Тюменской области погиб мужчина
Тело мужчины 1973 года рождения нашли при пожаре в дер. Одина в Голышмановском городском округе 22 мая, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Тюменской области.
Сообщение о пожаре в двухквартирном деревянном жилом доме на ул. Советской, 8 поступило в 17 часов 52 минуты.
"На момент прибытия первого подразделения пожарной охраны наблюдалось горение квартиры по всей площади и надворных построек на площади 21 квадратный метр. На пожаре погиб мужчина 1973 года рождения", – сообщили в МЧС.
На тушение пожара привлекались 11 человек. Было задействовано четыре единицы техники. Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем.