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Мультконцерт пройдет на площади 400-летия Тюмени в День защиты детей

Общество, 08:28 24 мая 2023

Тюменская филармония ВКонтакте (архив) | Фото: Тюменская филармония ВКонтакте (архив)

Мультконцерт "Союзмультфильм" пройдет на площади 400-летия Тюмени в День защиты детей, 1 июня. Начало в 14 часов, сообщает пресс-служба Тюменской филармонии.

Юные и взрослые жители Тюмени и их родители смогут посмотреть любимые мультфильмы в сопровождении симфонического оркестра. Участниками концерта станут Тюменский филармонический оркестр, солисты хоровой капеллы Тюменской филармонии, солисты центра творчества "Максимум". Художественный руководитель и главный дирижер - Юрий Медяник.

В программе: музыка из мультфильмов "Бременские музыканты", "Катерок", "Как Львенок и Черепаха пели песню", "Каникулы Бонифация", "Ну, погоди!", "В порту", "Чебурашка", "Пёс в сапогах", "Летучий корабль", "По следам Бременских музыкантов".

Вход свободный. Возрастное ограничение 0+.

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# День защиты детей , Тюменская филармония

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