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В Тобольске на фестивале добрососедства откроют летнюю площадку Аптекарского сада

Общество, 17:15 23 мая 2023

из сообщества Аптекарского сада во ВКонтакте (архив) | Фото: из сообщества Аптекарского сада во ВКонтакте (архив)

Летнюю площадку Аптекарского сада откроют на фестивале добрососедства в Тобольске 27 мая. Начало в 15 часов, сообщает тобольский мультицентр "Моя территория".

Гостей ждут на высадку растений в клумбах Аптекарского огорода, мастер-классы "Ловец снов" от Анастасии Аксариной и росписи керамических тарелок от Катерины Кузьминых.

В 17 часов состоится интерактивный спектакль "Привет, сосед!", который покажет молодежный театральный центр "Космос".

Вход по предварительной регистрации.

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# аптекарский сад , мастер-классы , спектакль , Тобольск

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