Тюменские врачи провели первую трансплантацию связки коленного сустава

| Фото: МСЧ Нефтяник | Фото: МСЧ Нефтяник

Первую трансплантацию связки коленного сустава выполнили врачи МСЧ "Нефтяник" в Тюмени. Пациентка обратилась с жалобами на постоянные боли, мешавшие занятиям спортом и обычной жизни, сообщает департамент здравоохранения Тюменской области.

Женщина получила травму колена в 2014 году и была прооперирована. После повторной травмы в 2022 году ее состояние начало ухудшаться и консервативные методы лечения не приносили эффекта.

По результатам осмотра и МРТ у тюменки был диагностирован разрыв задней крестообразной связки коленного сустава, что является показанием к оперативному лечению.

Как отметил врач травматолог Игорь Толстиков, оперативное лечение связки осложняется тем, что она расположена в труднодоступном отделе сустава, где очень близко расположены крупные сосуды и нервы.

Благодаря применению 4К видеосистемы, а также использованию электронно-оптической навигации, операция по аутопластике прошла успешно, врачам удалось максимально точно расположить и зафиксировать трансплантат, а пациентка скоро сможет вернуться к прежнему образу жизни и заниматься спортом.