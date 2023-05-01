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В Тюменской области укушенному бродячей собакой ребенку выплатят 10 тысяч рублей

Происшествия, 13:21 24 мая 2023

media-pravo.info | Фото: media-pravo.info

10 тыс. рублей заплатит мальчику, которого покусала бездомная собака, администрация Голышмановского городского округа, сообщает прокуратура Тюменской области.

Как было установлено, в феврале в пос. Голышманово на гулявшего с друзьями 12-летнего мальчика накинулась бесхозная собака и укусила ребенка за кисть правой руки.

Мать мальчика обратилась в прокуратуру района. По результатам рассмотрения иска суд утвердил мировое соглашение, в соответствии с которым ответчик выплатит законному представителю пострадавшего мальчика 10 тыс. рублей.

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# Голышманово , компенсация , нападение собаки , прокуратура , суд

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