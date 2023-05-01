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В Тюменской области откроются девять новых школ в 2023 году

Общество, 16:31 24 мая 2023

ГУС Тюменской области | Фото: ГУС Тюменской области

Девять новых школ откроются в Тюменской области до конца текущего года. Всего за пять лет в регионе было введено в эксплуатацию 24 школы.

Тюменской области необходима поддержка федерального центра, чтобы быстрее возводить образовательные объекты. Об этом на пресс-подходе по итогам Дней Тюменской области в Совете Федерации сообщил глава региона Александр Моор.

"Софинансирование со стороны федерального бюджета составляет 27 процентов, это почти треть. Условно говоря, мы можем двигаться на треть быстрее. Мы попросили у сенаторов поддержки в этом вопросе: заявили четыре школы в Тюмени и Тюменском районе. Все объекты проектируются, некоторые даже начали строиться. Поддержка нам будет оказана", - сообщил губернатор.

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# Александр Моор , школы

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