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Жители Югры высоко оценили выступление Тюменского филармонического оркестра

Общество, 11:05 25 мая 2023

Центр социальных медиа Югры

Тюменский филармонический оркестр имеет свое уникальное творческое лицо. Его приезд должен стать началом регулярного творческого обмена.

Такое мнение после выступления коллектива высказал житель Ханты-Мансийска, заслуженный работник культуры РФ Александр Конев.

"Мне очень понравился концерт, особенно первое отделение. Мы давно не слышали Хачатуряна. И судя по исполнению, оркестр имеет свое творческое лицо. Очень зрелое, чуткое исполнение и театральное. У дирижера театральная спина, по его спине можно было видеть рисунок игры. Мы с Тюменью соседи, родственники, партнеры по многим проектам. Но тюменский оркестр мы видим впервые. К чести губернаторов они заметили этот пробел. Приезд филармонического оркестра будет началом регулярного творческого обмена", - уверен он.

Центр социальных медиа Югры

Произведения Бизе, Хачатуряна, Дунаевского и других композиторов вошли в программу концерта тюменского оркестра в центре "Югра-Классик" 23 мая. Выступление коллектива состоялось в рамках межрегионального проекта "Культурное сотрудничество". По мнению организаторов, для артистов, музыкантов – это хорошая возможность обмена опытом. Артист Концертного оркестра Югры Алексей Коржов за сутки до концерта получил предложение выступить на одной сцене с Тюменским филармоническим оркестром. Ему понадобилось всего несколько часов, чтобы подготовить шесть партий для второго отделения.

"Играл я с большим удовольствием, это было непередаваемо. Уникальный коллектив с невероятным деликатным звуком. Очень хорошие впечатления. Для меня это большой опыт. Меня приятно удивило единение каждого присутствующего в зале и артистов, и дирижера, и публики. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество с этим коллективом", - сказал Алексей.

Центр социальных медиа Югры Центр социальных медиа Югры Центр социальных медиа Югры Центр социальных медиа Югры Центр социальных медиа Югры ﻿

Высокий профессионализм и определенную харизму тюменских музыкантов отметили слушатели и профессиональные музыканты Югры. По мнению солистки Концертного оркестра Югры Екатерины Бурцевой, это была по-настоящему весенняя, чарующая программа. "Праздничная, светлая, весенняя программа. По позвоночнику разливается тепло – оркестр играет на пиано, вступают струнники, а как медь здорово играет. Как вообще все купается. Живые глаза музыкантов – это дороже всего. На душе радостно. Огромное удовольствие получила от концерта", - заверила она.

По словам директора КТЦ "Югра-Классик" Екатерины Пынзарь, межрегиональный проект "Культурное сотрудничество" – это история обмена интересными и разнообразными программами, настоящий подарок для зрителей.

"Артисты радушно принимают коллег из других регионов. У нас плотное, дружелюбное сотрудничество со всем Уральским федеральным округом. Это история про то, что мы можем посмотреть другие интересные программы. Это очень интересная, творческая, продуктивная коллаборация", - добавила она.

Центр социальных медиа Югры

Инициаторами "Культурного сотрудничества" стали губернаторы Тюменской области Александр Моор, Ханты-Мансийского автономного округа — Югры Наталья Комарова и Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов.

Выступления Тюменского филармонического оркестра, Тюменского театра кукол, драмтеатра и ансамбля "Зори Тюмени" пройдут в четырех городах ХМАО-Югры с мая по сентябрь. Подробная программа на сайте.

Анжела Лебедева

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# гастроли , Тюменский филармонический оркестр

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