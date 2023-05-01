Жители Югры высоко оценили выступление Тюменского филармонического оркестра

Центр социальных медиа Югры Центр социальных медиа Югры

Тюменский филармонический оркестр имеет свое уникальное творческое лицо. Его приезд должен стать началом регулярного творческого обмена.

Такое мнение после выступления коллектива высказал житель Ханты-Мансийска, заслуженный работник культуры РФ Александр Конев.

"Мне очень понравился концерт, особенно первое отделение. Мы давно не слышали Хачатуряна. И судя по исполнению, оркестр имеет свое творческое лицо. Очень зрелое, чуткое исполнение и театральное. У дирижера театральная спина, по его спине можно было видеть рисунок игры. Мы с Тюменью соседи, родственники, партнеры по многим проектам. Но тюменский оркестр мы видим впервые. К чести губернаторов они заметили этот пробел. Приезд филармонического оркестра будет началом регулярного творческого обмена", - уверен он.

Центр социальных медиа Югры Центр социальных медиа Югры

Произведения Бизе, Хачатуряна, Дунаевского и других композиторов вошли в программу концерта тюменского оркестра в центре "Югра-Классик" 23 мая. Выступление коллектива состоялось в рамках межрегионального проекта "Культурное сотрудничество". По мнению организаторов, для артистов, музыкантов – это хорошая возможность обмена опытом. Артист Концертного оркестра Югры Алексей Коржов за сутки до концерта получил предложение выступить на одной сцене с Тюменским филармоническим оркестром. Ему понадобилось всего несколько часов, чтобы подготовить шесть партий для второго отделения.

"Играл я с большим удовольствием, это было непередаваемо. Уникальный коллектив с невероятным деликатным звуком. Очень хорошие впечатления. Для меня это большой опыт. Меня приятно удивило единение каждого присутствующего в зале и артистов, и дирижера, и публики. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество с этим коллективом", - сказал Алексей.

Высокий профессионализм и определенную харизму тюменских музыкантов отметили слушатели и профессиональные музыканты Югры. По мнению солистки Концертного оркестра Югры Екатерины Бурцевой, это была по-настоящему весенняя, чарующая программа. "Праздничная, светлая, весенняя программа. По позвоночнику разливается тепло – оркестр играет на пиано, вступают струнники, а как медь здорово играет. Как вообще все купается. Живые глаза музыкантов – это дороже всего. На душе радостно. Огромное удовольствие получила от концерта", - заверила она.

По словам директора КТЦ "Югра-Классик" Екатерины Пынзарь, межрегиональный проект "Культурное сотрудничество" – это история обмена интересными и разнообразными программами, настоящий подарок для зрителей.

"Артисты радушно принимают коллег из других регионов. У нас плотное, дружелюбное сотрудничество со всем Уральским федеральным округом. Это история про то, что мы можем посмотреть другие интересные программы. Это очень интересная, творческая, продуктивная коллаборация", - добавила она.

Центр социальных медиа Югры Центр социальных медиа Югры

Инициаторами "Культурного сотрудничества" стали губернаторы Тюменской области Александр Моор, Ханты-Мансийского автономного округа — Югры Наталья Комарова и Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов.

Выступления Тюменского филармонического оркестра, Тюменского театра кукол, драмтеатра и ансамбля "Зори Тюмени" пройдут в четырех городах ХМАО-Югры с мая по сентябрь. Подробная программа на сайте.

Анжела Лебедева