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Роль творчества в социальной адаптации людей с инвалидностью обсуждают специалисты в Тюмени

Общество, 14:07 26 мая 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Успешные практики творческой инклюзии и социокультурной реабилитации в регионе стали главной темой вторых "Социальных чтений" в Тюмени. Более сотни специалистов обсуждают, как творчество и искусство помогают людям с инвалидностью становиться социально активнее и интегрироваться в общество.

Об этом корреспонденту ИА "Тюменская линия" рассказала начальник управления по вопросам социального обслуживания населения и делам инвалидов департамента соцразвития Тюменской области Гульнара Байматова.

"Мы собрали на одной площадке профессиональное сообщество, чтобы разобраться с темой социокультурной реабилитации, насколько она важна в социальной адаптации людей с ограниченными возможностями. Поэтому здесь не только представители учреждений социального обслуживания, но и специалисты культуры, дополнительного образования, спорта", — отметила она.

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Социокультурная реабилитация — это комплекс услуг, направленный на включение человека с инвалидностью в творческую деятельность и обеспечивающий реализацию его культурных потребностей.

Эксперт Федерального бюро медико-социальной экспертизы Минтруда России Евгения Жукова отметила, что социокультурная реабилитация способствует интеграции и адаптации человека в обществе, творческие занятия помогают в компенсации нарушенных функций.

В течение двух лет Областной центр реабилитации инвалидов реализует проект "Беседка". Это формат досугового клуба, где собираются творческие люди как с инвалидностью, так и без, которые обмениваются опытом на занятиях.

"В Тюмени много творческих людей с инвалидностью, которые хотели бы где-то проводить досуг и чтобы их услышали. Мы устраиваем для них музыкальные встречи, поэтические вечера, мастер-классы, тренинги. Прошло уже более 40 мероприятий, в которых поучаствовало около 800 человек", — рассказала специалист по методической работе Областного центра реабилитации инвалидов Светлана Игнатьева.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Участники проекта "Беседка" выступят на концерте на инклюзивном празднике "Город равных". Он пройдет на пешеходной улице Дзержинского сегодня, 26 мая, в 15 часов.

Влада Нерадовская

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# люди с ограниченными возможностями здоровья , реабилитация , творчество

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