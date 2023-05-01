Роль творчества в социальной адаптации людей с инвалидностью обсуждают специалисты в Тюмени
Успешные практики творческой инклюзии и социокультурной реабилитации в регионе стали главной темой вторых "Социальных чтений" в Тюмени. Более сотни специалистов обсуждают, как творчество и искусство помогают людям с инвалидностью становиться социально активнее и интегрироваться в общество.
Об этом корреспонденту ИА "Тюменская линия" рассказала начальник управления по вопросам социального обслуживания населения и делам инвалидов департамента соцразвития Тюменской области Гульнара Байматова.
"Мы собрали на одной площадке профессиональное сообщество, чтобы разобраться с темой социокультурной реабилитации, насколько она важна в социальной адаптации людей с ограниченными возможностями. Поэтому здесь не только представители учреждений социального обслуживания, но и специалисты культуры, дополнительного образования, спорта", — отметила она.
Социокультурная реабилитация — это комплекс услуг, направленный на включение человека с инвалидностью в творческую деятельность и обеспечивающий реализацию его культурных потребностей.
Эксперт Федерального бюро медико-социальной экспертизы Минтруда России Евгения Жукова отметила, что социокультурная реабилитация способствует интеграции и адаптации человека в обществе, творческие занятия помогают в компенсации нарушенных функций.
В течение двух лет Областной центр реабилитации инвалидов реализует проект "Беседка". Это формат досугового клуба, где собираются творческие люди как с инвалидностью, так и без, которые обмениваются опытом на занятиях.
"В Тюмени много творческих людей с инвалидностью, которые хотели бы где-то проводить досуг и чтобы их услышали. Мы устраиваем для них музыкальные встречи, поэтические вечера, мастер-классы, тренинги. Прошло уже более 40 мероприятий, в которых поучаствовало около 800 человек", — рассказала специалист по методической работе Областного центра реабилитации инвалидов Светлана Игнатьева.
Участники проекта "Беседка" выступят на концерте на инклюзивном празднике "Город равных". Он пройдет на пешеходной улице Дзержинского сегодня, 26 мая, в 15 часов.
Влада Нерадовская