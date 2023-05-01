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Набережную на левом берегу Туры в Тюмени назвали Вознесенской

Общество, 17:41 25 мая 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Набережную на левом берегу Туры в Тюмени назвали Вознесенской. Имя присвоили на заседании комиссии по топонимике 24 мая, сообщает администрация города.

С предложением дать набережной такое имя обратился Православный Приход Вознесенско-Георгиевского храма Тюмени Тобольско-Тюменской епархии РПЦ (Московский патриархат). Из 127 проголосовавших на портале "Я решаю!" 90 были за.

Вознесенская набережная тянется от улицы Красноармейской до переулка Игарского. Здесь же, на ул. Береговой, 77, находится Вознесенско-Георгиевский храм — памятник архитектуры XVIII века.

администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

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# набережная , набережная Туры , топонимика

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