В Тюмени представили книгу воспоминаний тюменского краеведа и архивиста Майи Смирновой

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В Тюмени представили книгу воспоминаний выдающегося тюменского краеведа и архивиста Майи Андреевны Смирновой.

Она родилась и выросла в Тюмени. И этому городу отдала всю свою жизнь. Знала и любила его историю. В этом году ей исполнилось бы 90 лет. До этого славного юбилея Майя Андреевна не дожила совсем немного. Последнюю запись воспоминаний своим каллиграфическим почерком она сделала 7 ноября 2020 года.

"Большой временной перерыв. Внешняя обстановка с коронавирусом отрицательно воздействует на состояние… 10 месяцев из-за самоизоляции, болезни я не выходила из дома, зима, весна, осень прошли через окно. Интерес к жизни большой, по мере возможности через телефон общаюсь с друзьями и журналистами", - записала она.

В марте 2021 года Майи Андреевны Смирновой не стало…

"Она искренне и беззаветно любила Тюменскую область, увлеченно исследовала ее историю, занималась поиском и сохранением документов родного края", - отметил в своем соболезновании губернатор Александр Моор.

Сегодня за круглым столом государственного архива социально-политической истории Тюменской области собрались ее друзья, большинство из которых считают ее своим учителем, наставником, другом. И представленная книга "Страницы жизни" подготовлена к изданию членами общественной организации "Комсомольское братство", которую она считала своей семьей.

К презентации книги приурочена и небольшая экспозиция, расположившаяся в холле архива, в котором Майя Андреевна Смирнова проработала более 20 лет и до конца жизни поддерживала с коллективом добрую дружескую связь.

"Мы в последние годы были очень близки, - рассказала директор архива Елена Долгушина. – До сих пор жива боль утраты. На этой выставке очень малая доля личного архива Майи Андреевны. Мы постарались отразить все этапы жизни нашего коллеги и друга. Рождение, школа, комсомол, партия, архив и большая активная общественная жизнь…"

Сохранилась первая грамота ученицы 4 класса школы №21 Майи Смирновой, на которой еще два портрета – Ленина и Сталина.

"Сегодня взволнована, – записала она 7 ноября 2020 года. – Красного дня в календаре нет, но как историческое событие – Октябрьская революция, факт свершившийся, изменивший мир. Как? Как мне решать, оценивать?"

Решала она очень просто – скрупулезно точно следовала только фактам.

Майя Андреевна Смирнова родилась 28 мая 1933 года в Тюмени в семье рабочих. Училась в школе № 21. В 1948 году поступила в Тюменское педагогическое училище, а в 1952 году на физико-математический факультет Тюменского пединститута.

Трудовой путь Майя Андреевна начала преподавателем физики в тюменской школе. Энергичная учительница привлекла внимание горкома комсомола и, спустя год, ее избрали секретарем Тюменского горкома ВЛКСМ. В новой должности много сил и времени вкладывала в подготовку пионерских вожатых, комсомольского актива в средних и высших учебных заведениях. Партийной работе Майя Андреевна посвятила четверть века.

С декабря 1961 года Майя Смирнова – инструктор, затем заместитель заведующего отделом пропаганды и агитации Тюменского горкома КПСС. Участвовала в значимых городских событиях: в высадке деревьев в сквере "Комсомольский" и в присвоении ему такого названия, в подготовке первого празднования дня основания города и т. д. была членом комиссии по топонимике. Майя Андреевна входила в состав комиссии по топонимике, редколлегий и составителей сборников архивных документов.

В 1986 году назначена на должность заведующей партийным архивом Тюменского обкома КПСС, где трудилась более двадцати лет.

Майя Андреевна Смирнова награждена медалями "За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина", "За трудовое отличие", "Ветеран труда", медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.

Борис Олейник