Северянина с наркотиком в ароматизаторе для автомобиля задержали в Ялуторовске

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменской линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменской линия"

Молодого человека с наркотиком задержали полицейские в одном из городских парков Ялуторовска, сообщает УМВД по Тюменской области. Возбуждено уголовное дело.

В присутствии понятых у подозреваемого был обнаружен стеклянный флакон ароматизатора для автомобиля с порошком веществом белого цвета. Экспертиза установила, что это мефедрон.

Задержанный, житель Нижневартовска, планировал использовать наркотическое средство для личного употребления. В Ялуторовск он приехал, чтобы навестить своих родителей.