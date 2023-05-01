Условный пожар тушили на АЗС в Голышманово

| Фото: МЧС России по Тюменской области | Фото: МЧС России по Тюменской области

Тушение пожара на автозаправочной станции отработали голышмановские пожарные, сообщает управление МЧС по Тюменской области.

По замыслу учений, в результате утечки горючего из бензовоза на территории АЗС произошло возгорание. Возникло сильное задымление и угроза распространения "огня" на здание операторной.

Работники сообщили о происшествии по телефону и с помощью огнетушителей начали тушить огонь. Пожарные подразделения прибыли на место вызова через несколько минут.