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Условный пожар тушили на АЗС в Голышманово

Общество, 14:14 27 мая 2023

МЧС России по Тюменской области | Фото: МЧС России по Тюменской области

Тушение пожара на автозаправочной станции отработали голышмановские пожарные, сообщает управление МЧС по Тюменской области.

По замыслу учений, в результате утечки горючего из бензовоза на территории АЗС произошло возгорание. Возникло сильное задымление и угроза распространения "огня" на здание операторной.

Работники сообщили о происшествии по телефону и с помощью огнетушителей начали тушить огонь. Пожарные подразделения прибыли на место вызова через несколько минут.

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# ГУ МЧС России по Тюменской области , учения

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