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Астронома с телескопом нарисуют на остановочном павильоне в селе Червишево

Общество, 16:43 27 мая 2023

Онохинская детская школа искусств во ВКонтакте | Фото: Онохинская детская школа искусств во ВКонтакте

Изображение звездного неба и человека с телескопом превратит остановочный павильон в с. Червишево в арт-объект. Преобразят остановку воспитанники Онохинской детской школы искусств.

Сюжет подсказала расположенная рядом башня, где тюменские любители астрономии и все, кому небезразлично звездное небо, наблюдают за космосом.

Жителям села было предложено пять вариантов оформления остановки. Эскизы, разработанные на космическую тему, создавались специально для укрепления имиджа достопримечательности села.

Работать над картиной будут обучаются на отделении ИЗО ребята с 13 до 15 лет, они будут рисовать под руководством опытных наставников – своих преподавателей.

Для преображения остановки была заказана специальная краска, которая используется для работ на улице. Она не колерованная, а уже в цвете, готовая к использованию, яркая и хорошо выдерживает капризы погоды, пишет Тюменская область сегодня.

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