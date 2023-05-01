В ФЦН в Тюмени откроют лабораторию нейрохирургического прототипирования

| Фото: vk.com/neurocenter | Фото: vk.com/neurocenter

В Федеральном центре нейрохирургии откроют лабораторию нейрохирургического прототипирования в рамках партийного проекта "Единой России" "Жизнь в ясном сознании".

Здесь установят комплект оборудования и специализированного программного обеспечения для цифрового производства, позволяющий создавать прототипы различных нейрохирургических моделей. К реализации 3D-проектов будут привлекать учеников физико-математической школы.

Создание лаборатории, по словам главного врача Федерального центра нейрохирургии в Тюмени, доктора медицинских наук, профессора, члена-корреспондента РАН, заслуженного врача РФ Альберта Суфианова, – новый проект в нейрохирургии, когда к созданию технологий 3D-печати для лечения пациентов привлекают талантливых молодых ребят, которые увлечены программированием в медицине.

"Сегодня создание 3D-модели, используя данные конкретного пациента, применение компьютерного 3D-моделирования и аддитивных технологий стало настоящим прорывом во многих направлениях хирургии, и я уверен, что мы сделаем не одно открытие, - заявил он. - Школа передает нам во временное пользование современный мобильный 3D-принтер и сканер с возможностью создания 3D-моделей".

Сотрудничество Федерального центра нейрохирургии в Тюмени и физико-математической школы Тюмени началось более года назад, когда школа была вовлечена в федеральный образовательный проект "Сириус", получила больше возможностей для проведения научной и экспериментальной работы.