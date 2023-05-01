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Тюменская область получит более 244 млн рублей на дооснащение больниц

Общество, 12:34 28 мая 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 244 млн рублей на закупку оборудования для медучреждений получит Тюменская область. Распоряжение об этом подписал Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба правительства России.

Средства поступят из резервного фонда кабмина и помогут дооснастить областные больницы в Тобольске, Ишиме, Заводоуковске, Ялуторовске и п. Голышманово, а также их подразделения и филиалы. Учреждения закупят новые эндоскопы и аппараты УЗИ, в том числе экспертного класса. Также они приобретут передвижные офтальмологические и стоматологические комплексы для оказания выездной медпомощи.

Отметим, вопросы развития здравоохранения Михаил Мишустин обсудил с губернатором Тюменской области Александром Моором 13 апреля во время рабочей поездки в регион. По итогам встречи глава правительства пообещал оказать финансовую поддержку и дал соответствующее поручение Минздраву.

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# больницы , медицинское оборудование , новое оборудование

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