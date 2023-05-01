В Тюменской области зарегистрировали 1 тыс. 800 краж и мошенничеств с января оп апрель 2023 года

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

1 тыс. 800 краж и мошенничеств зарегистрировали в Тюменской области за четыре месяца с начала 2023 года. В 2022 г. за этот период было зафиксировано 1,5 тыс. преступлений в этой сфере, сообщает издание "Тюменская область сегодня".

"Виды мошенничеств можно поделить на три блока. Первый – звонки от псевдосотрудников банка – составляет примерно треть, другая треть – интернет-покупки и продажи в Интернете, третий блок – другие разновидности мошеннических схем. Примерно 10 процентов – звонки с сообщением, что родственник попал в трудную жизненную ситуацию или в ДТП", - рассказал сотрудник регионального отдела управления уголовного розыска по борьбе с мошенничествами Андрей Снегирев.

В первую очередь необходимо проверить полученную информацию. Специалист рекомендует прервать звонок и позвонить по номеру, указанному на банковской карте. Если сообщают о ДТП, необходимо связаться с человеком от чьего имени только что позвонили, либо с кем-то из родственников. Сотрудники правоохранительных органов никогда не предложат вам урегулировать вопрос за деньги, а сотрудники банка не имеют права узнавать у вас конфиденциальные данные банковской карты.

Совершать покупки в сети интернет лучше с известных, проверенных сайтов и сервисов. Специалист также советует как можно реже сообщать личные данные где бы то ни было. Не редко их просят указать, например, при заполнении анкеты в магазине, либо на различных сайтах. Если вы стали жертвой мошенников, незамедлительно обращайтесь в органы внутренних дел.