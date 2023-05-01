Более 500 детей отдохнут в центре "Родник" летом 2023 года

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 500 детей с сопровождением и без приедут на реабилитацию и отдых в тюменском областном реабилитационном центре "Родник". В центре запустят программу "Вдохновляя творчеством", где дети будут учиться культуре коммуникации и взаимопомощи, сообщает пресс-служба учреждения.

53 ребенка приедут на оздоровление по программе обязательного медицинского страхования. 80 детей, инвалидность которых установлена впервые - по пилотному проекту. Еще 90 ребят приедут на инклюзивные лагерные смены, а 337 ребятишек - по реабилитационным путевкам.

В "Роднике" отдыхают дети с инвалидностью, нормотипичные дети и вовлеченные взрослые. Это дает возможность внедрять практики инклюзивного добровольчества, когда взрослых учат поддерживать здоровье своих детей, помогать им нормально развиваться.