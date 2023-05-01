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Тюменские охотники получили 15 тыс. 986 разрешений на весеннюю добычу птиц

Общество, 13:42 29 мая 2023

Госохотдепартамент Тюменской области | Фото: Госохотдепартамент Тюменской области

15 тыс. 986 разрешений на весеннюю добычу птиц выдали охотникам в Тюменской области. Более 95 % из заявок поступило в электронном виде через личные кабинеты, еще 5 % - в МФЦ, сообщает региональный Госохотдепартамент.

При этом, в ведомстве отметили, что через личный кабинет охотника в прошлом году внесено сведений более чем по 15 тыс. разрешениям на добычу охотничьих ресурсов. В сервисе отметились 42 тыс. заявителей.

Услуга по выдаче разрешения на добычу охотничьих ресурсов вошла в пятерку самых востребованных. А сервисы по выдаче и аннулированию охотничьего билета единого федерального образца и разрешения на добычу охотничьих ресурсов по оценке заявителей получили высокую оценку пользователей.

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# личный кабинет , охотники , портал Госуслуги

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