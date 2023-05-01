Тюменские дети покажут свои таланты на творческом фестивале 3 июня

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Городской праздник детского творчества "Фестиваль талантов" и III городской фестиваль детских оркестров "Новый Олимп" пройдут на площади 400-летия 3 июня. Воспитанники детских школ искусств выступят с творческими композициями. Юные хореографы, вокалисты, инструменталисты и художники покажут свои умения, сообщает пресс-служба Центра культуры и творчества "Тюмень".

"Парад талантов - это отличная возможность юным артистам показать себя, свои творческие успехи и умения. Для ребят, участвующих в фестивале, это будет незабываемый позитивный опыт. Мы верим, что проведение подобных мероприятий будет мотивировать детей заниматься творчеством, приобщать их к культуре и искусству", - сказала коммерческий директор компании "4D" Екатерина Засухина.

Гостей праздника ждут различные интерактивные площадки, мастер-классы, а также розыгрыш призов. Желающие получают "Звездочетку" и отправляются в путешествие по интерактивным площадкам, за активное участие им дадут наклейки в форме звезды. Как только участник соберет шесть звезд, в зоне розыгрыша можно заполнить купон на участие. Розыгрыш призов будет проходить каждый час на главной сцене Фестиваля талантов.